«Лестер» — «Манчестер Сити»: гости удвоили преимущество на 74-й минуте

В эти минуты проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Лестер» и «Манчестер Сити». Игра идёт на стадионе «Кинг Пауэр». В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. Матч начался в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в матче — 0:2.
На 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Сити» Савио после ошибки обороны «Лестера». На 74-й минуте отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
«Лестер» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. «Манчестер Сити» находится на седьмой строчке, заработав 28 очков за 18 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 42 очка после 17 матчей.
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