«Ювентус» — «Фиорентина»: стартовые составы команд на матч 18-го тура Серии А

Сегодня, 29 декабря, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Фиорентина». Команды будут играть на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калюлю, Маккенни, Тюрам, Локателли, Копмейнерс, Консейсау, Мбангула, Влахович.

«Фиорентина»: Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Паризи, Катальди, Адли, Колпани, Соттиль, Гудмундссон, Кин.

«Ювентус» после 17 встреч занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. В активе туринского клуба 31 очко. «Фиорентина» также набрала 31 очко, но сыграла на один матч меньше. «Фиалки» располагаются на пятой строчке. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», у которой 41 очко.