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«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 19-го тура АПЛ

«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 19-го тура АПЛ
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Сегодня, 29 декабря, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Лондон» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Вест Хэм»: Ареола, Ван-Биссака, Мавропанос, Палмиери, Цоуфал, Килман, Альварес, Пакета, Кудус, Солер, Боуэн.

«Ливерпуль»: Бекер, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Мак Аллистер, Джонс, Салах, Диас, Гакпо.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 42 очка за 17 матчей. «Ливерпуль» одержал 13 побед, три раза сыграл вничью и один раз уступил. «Вест Хэм» с 23 очками, набранными за 18 матчей, располагается на 13-м месте.

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