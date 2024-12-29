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Эрлинг Холанд прервал свою безголевую серию из четырёх матчей

Эрлинг Холанд прервал свою безголевую серию из четырёх матчей
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (2:0). Таким образом, Эрлинг Холанд прервал свою безголевую серию из четырёх матчей.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Савио – 21'     0:2 Холанд – 74'    

В предыдущий раз Эрлинг Холанд забивал 7 декабря в матче 15-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2).

Холанд в текущем сезоне сыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

«Лестер» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за 19 матчей. «Манчестер Сити» находится на пятой строчке, заработав 31 очко за 19 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 42 очка после 17 матчей.

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