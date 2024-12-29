Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» прервал свою безвыигрышную серию в АПЛ из четырёх матчей

«Манчестер Сити» прервал свою безвыигрышную серию в АПЛ из четырёх матчей
Комментарии

«Манчестер Сити» победил «Лестер» со счётом 2:0 в матче 19-го тура АПЛ. Таким образом, «горожане» прервали свою безвыигрышную серию в АПЛ из четырёх матчей.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Савио – 21'     0:2 Холанд – 74'    

До этой встречи «Манчестер Сити» последний раз побеждал в АПЛ в 14-м туре, когда обыграл «Ноттингем Форест» со счётом 3:0.

На 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Сити» Савио после ошибки обороны «Лестера». На 74-й минуте отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с передачи Савио.

«Лестер» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за 19 матчей. «Манчестер Сити» находится на пятой строчке, заработав 31 очко за 19 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 42 очка после 17 матчей.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Лестер» в матче 19-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android