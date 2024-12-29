«Манчестер Сити» прервал свою безвыигрышную серию в АПЛ из четырёх матчей

«Манчестер Сити» победил «Лестер» со счётом 2:0 в матче 19-го тура АПЛ. Таким образом, «горожане» прервали свою безвыигрышную серию в АПЛ из четырёх матчей.

До этой встречи «Манчестер Сити» последний раз побеждал в АПЛ в 14-м туре, когда обыграл «Ноттингем Форест» со счётом 3:0.

На 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Сити» Савио после ошибки обороны «Лестера». На 74-й минуте отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с передачи Савио.

«Лестер» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за 19 матчей. «Манчестер Сити» находится на пятой строчке, заработав 31 очко за 19 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 42 очка после 17 матчей.