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«Манчестер Сити» одержал вторую победу в последних 14 матчах

«Манчестер Сити» одержал вторую победу в последних 14 матчах
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Сегодня, 29 декабря, «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» (2:0) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Таким образом, «горожане» одержали вторую победу в последних 14 матчах всех турниров. Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Ноттингем Форест» (3:0) во встрече 14-го тура чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Савио – 21'     0:2 Холанд – 74'    

На 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Сити» Савио после ошибки обороны «Лестера». На 74-й минуте отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с передачи Савио.

После 19 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Вест Хэмом».

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