«Манчестер Сити» одержал вторую победу в последних 14 матчах

Сегодня, 29 декабря, «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» (2:0) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Таким образом, «горожане» одержали вторую победу в последних 14 матчах всех турниров. Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Ноттингем Форест» (3:0) во встрече 14-го тура чемпионата Англии.

На 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Сити» Савио после ошибки обороны «Лестера». На 74-й минуте отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с передачи Савио.

После 19 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Вест Хэмом».