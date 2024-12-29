Олег Веретенников заявил, что «Акрон» удивил в первой части РПЛ

Бывший футболист сборной России Олег Веретенников высказался об игре тольяттинского «Акрона» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Любой команде РПЛ не так просто играть с «Акроном». Соглашусь, что тольяттинцы играют в свой футбол, но они достаточно много пропускают. Если «Акрон» найдёт баланс между атакой и обороной, будет выглядеть увереннее в таблице и по набору очков. Поэтому можно сказать, что «Акрон» удивляет в этом сезоне», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Тольяттинский «Акрон» в своём дебютном сезоне Российской Премьер-Лиги набрал 22 очка в 18 матчах и по итогам осенней части занимает в турнирной таблице девятое место.