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«Кристал Пэлас» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» в матче 19-го тура АПЛ

«Кристал Пэлас» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» в матче 19-го тура АПЛ
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Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева поля одержали волевую победу со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Диблинг – 14'     1:1 Чалоба – 31'     2:1 Эзе – 52'    

На 15-й минуте 18-летний нападающий «Саутгемптона» Тайлер Диблинг открыл счёт в матче. На 31-й минуте защитник «Кристал Пэлас» Трево Чалоба забил ответный мяч. На 52-й минуте полузащитник Эберечи Эзе вывел хозяев поля вперёд.

После этой победы в активе «Кристал Пэлас» стало 20 очков. Команда располагается на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с шестью очками находится на последней, 20-й строчке.

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