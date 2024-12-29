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Тоттенхэм — Вулверхэмптон, результат матча 19-го тура АПЛ, счёт 2:2, 29 декабря 2024 года

«Тоттенхэм» поделил очки с «Вулверхэмптоном» в матче 19-го тура АПЛ
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Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир, Англия). Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Чан – 7'     1:1 Бентанкур – 12'     2:1 Джонсон – 45+3'     2:2 Странн Ларсен – 87'    

На седьмой минуте нападающий «Вулверхэмптона» Хван Хи Чан открыл счёт. Ответный мяч «Тоттенхэма» на 12-й минуте забил полузащитник Родриго Бентанкур. На 45+3-й минуте форвард Бреннан Джонсон вывел хозяев вперёд. На 87-й минуте нападающий гостей Йёрген Странн Ларсен сравнял счёт — 2:2.

После 19 сыгранных матчей «Тоттенхэм» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка. «Вулверхэмптон» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 42 очка.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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