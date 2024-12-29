Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Тоттенхэм» поделил очки с «Вулверхэмптоном» в матче 19-го тура АПЛ

Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир, Англия). Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

На седьмой минуте нападающий «Вулверхэмптона» Хван Хи Чан открыл счёт. Ответный мяч «Тоттенхэма» на 12-й минуте забил полузащитник Родриго Бентанкур. На 45+3-й минуте форвард Бреннан Джонсон вывел хозяев вперёд. На 87-й минуте нападающий гостей Йёрген Странн Ларсен сравнял счёт — 2:2.

После 19 сыгранных матчей «Тоттенхэм» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка. «Вулверхэмптон» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 42 очка.