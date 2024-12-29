«Чему удивляться?» Олег Веретенников — об игре Артёма Дзюбы в РПЛ

Бывший футболист Олег Веретенников оценил игру нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в РПЛ в текущем сезоне.

«Нет удивления, что Дзюба продолжает забивать и быть конкурентоспособным в РПЛ. Чему удивляться? Если человек забивал во всех командах, почему он не должен это делать в «Акроне»? Если ему не мешают травмы, он очень опасен для любого соперника и линии обороны.

Почему Дзюба не может побить рекорд Лоськова? По его высказываниям понятно, что у него стоит такая задача. Это целеустремлённый человек, который способен решить такую задачу», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.