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Экс-футболист сборной Португалии Семеду арестован по делу о домашнем насилии — CdM

Экс-футболист сборной Португалии Семеду арестован по делу о домашнем насилии — CdM
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Экс-футболист сборной Португалии Рубен Семеду, ныне выступающий за катарский «Аль-Хор», был арестован в Лиссабоне по подозрению в домашнем насилии. Об этом сообщает Correio da Manh.

По информации источника, вчера, 29 декабря, он напал на свою девушку и несколько часов насильно удерживал её дома, пока ей не удалось сбежать. Сообщается, что после этого девушка была госпитализирована со следами побоев. Завтра, 30 декабря, Семеду будет допрошен, а затем в отношении него будет избрана мера пресечения.

Семеду неоднократно подвергался обвинениям в совершении преступлений. В 2021 году он обвинялся в изнасиловании несовершеннолетней девушки. В 2018 игрок был арестован после угрозы пистолетом сотруднику ночного клуба в Испании, также в этом же году его обвиняли в похищении и покушении на убийство, но игрок избежал тюремного срока.

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