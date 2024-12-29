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Фулхэм — Борнмут, результат матча 19-го тура АПЛ, счёт 2:2, 29 декабря 2024 года

«Фулхэм» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 19-го тура АПЛ
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Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Фулхэм» и «Борнмут». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом (Англия). Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 Хименес – 40'     1:1 Эванилсон – 51'     2:1 Уилсон – 72'     2:2 Уаттара – 89'    

На 40-й минуте нападающий «Фулхэма» Рауль Хименес открыл счёт. Ответный мяч «Борнмута» на 51-й минуте забил форвард Эванилсон. На 72-й минуте полузащитник Гарри Уилсон вывел хозяев вперёд. На 89-й минуте нападающий «Борнмута» Данго Уаттара сравнял счёт — 2:2.

После 19 сыгранных матчей «Фулхэм» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. «Борнмут» после аналогичного количества встреч занимает шестое место, заработав 30 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 42 очка.

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