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«Фулхэм» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 19-го тура АПЛ

Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Фулхэм» и «Борнмут». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом (Англия). Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

На 40-й минуте нападающий «Фулхэма» Рауль Хименес открыл счёт. Ответный мяч «Борнмута» на 51-й минуте забил форвард Эванилсон. На 72-й минуте полузащитник Гарри Уилсон вывел хозяев вперёд. На 89-й минуте нападающий «Борнмута» Данго Уаттара сравнял счёт — 2:2.

После 19 сыгранных матчей «Фулхэм» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. «Борнмут» после аналогичного количества встреч занимает шестое место, заработав 30 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 42 очка.