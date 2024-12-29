«Фулхэм» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 19-го тура АПЛ

Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Фулхэм» и «Борнмут». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом (Англия). Команды сыграли вничью со счётом 2:2.
На 40-й минуте нападающий «Фулхэма» Рауль Хименес открыл счёт. Ответный мяч «Борнмута» на 51-й минуте забил форвард Эванилсон. На 72-й минуте полузащитник Гарри Уилсон вывел хозяев вперёд. На 89-й минуте нападающий «Борнмута» Данго Уаттара сравнял счёт — 2:2.
После 19 сыгранных матчей «Фулхэм» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. «Борнмут» после аналогичного количества встреч занимает шестое место, заработав 30 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 42 очка.
- 29 декабря 2024
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:17
-
21:11
-
21:05
-
21:05
-
21:01
-
21:00
-
20:57
-
20:47
-
20:44
-
20:42
-
20:40
-
20:35
-
20:32
-
20:28
-
20:21
-
20:17
-
20:16
-
20:06
-
20:02
-
19:59
-
19:58
-
19:54
-
19:54
-
19:45
-
19:35
-
19:34
-
19:29
-
19:28
-
19:23
-
19:18
-
19:08
-
19:02