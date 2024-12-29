«Ноттингем Форест» обыграл «Эвертон» и вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ
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Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Ноттингем Форест». Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк». В качестве главного арбитра встречи выступил Тони Харрингтон. «Ноттингем Форест» одержал победу в матче со счётом 2:0.
Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Вуд – 15' 0:2 Гиббс-Уайт – 61'
На 15-й минуте отличился нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд с передачи Энтони Эланги. На 61-й минуте забил полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт, которому ассистировал Крис Вуд.
После этой победы «Ноттингем Форест» набрал 37 очков за 19 игр. Команда занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 17 очками находится на 16-й строчке.
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