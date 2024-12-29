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«Милан» — «Рома»: онлайн-трансляция матча 18-го тура Серии А начнётся в 22:45 мск

«Милан» — «Рома»: онлайн-трансляция матча 18-го тура Серии А начнётся в 22:45 мск
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Сегодня, 29 декабря, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся «Милан» и римская «Рома». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри (Фаэнца, Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 18-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 17 сыгранных матчей «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков. «Рома» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», у которой 41 очко.

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