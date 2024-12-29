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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола — о победе над «Лестером»: испытываем только облегчение

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола — о победе над «Лестером»: испытываем только облегчение
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с «Лестер Сити» (2:0). Игра прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Савио – 21'     0:2 Холанд – 74'    

«Наше настроение улучшилось. Во втором тайме было тяжело, соперник играл намного лучше. Нам не хватает сил, чтобы поддерживать уровень все 90 минут. Надеюсь, Новый год поможет нам прийти в норму. Чтобы добиваться результатов, нужно что-то делать. В сегодняшнем матче было много хорошего, учитывая нашу ситуацию. Мы не испытываем удовольствия, только облегчение. Мы делали невероятные вещи в течение многих лет. Этот результат — не самый лучший», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

После 19 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Вест Хэмом» 4 января.

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