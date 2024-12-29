Эрлинг Холанд прокомментировал победу «Манчестер Сити» в матче с «Лестером»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (2:0). Норвежец стал автором одного из забитых мячей.

«Особо нечего сказать. Хорошо, что мы выиграли. Я просто счастлив, что мы победили. Да, важно смотреть вперёд. Мы должны продолжать идти вперёд, сохранять позитивный настрой и концентрироваться на правильных вещах.

Когда забиваешь, всегда испытываешь облегчение. Это был важный гол, чтобы выйти вперёд на два мяча. «Лестер» провёл очень хороший матч, и они действительно хорошо играют под руководством нового тренера. Мы знали, что будет сложно», — приводит слова Холанда пресс-служба клуба на официальном сайте.

После 19 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Вест Хэмом» 4 января.