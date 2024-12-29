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Эрлинг Холанд прокомментировал победу «Манчестер Сити» в матче с «Лестером»

Эрлинг Холанд прокомментировал победу «Манчестер Сити» в матче с «Лестером»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (2:0). Норвежец стал автором одного из забитых мячей.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Савио – 21'     0:2 Холанд – 74'    

«Особо нечего сказать. Хорошо, что мы выиграли. Я просто счастлив, что мы победили. Да, важно смотреть вперёд. Мы должны продолжать идти вперёд, сохранять позитивный настрой и концентрироваться на правильных вещах.

Когда забиваешь, всегда испытываешь облегчение. Это был важный гол, чтобы выйти вперёд на два мяча. «Лестер» провёл очень хороший матч, и они действительно хорошо играют под руководством нового тренера. Мы знали, что будет сложно», — приводит слова Холанда пресс-служба клуба на официальном сайте.

После 19 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Вест Хэмом» 4 января.

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