«Ювентус» — «Фиорентина»: Кефрен Тюрам вывел хозяев вперёд на 20-й минуте

В эти минуты проходит матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Ювентус» и «Фиорентина». Команды играют на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Ювентус» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 20-й минуте полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам-Юльен вывел свою команду вперёд.
«Ювентус» после 17 встреч занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. В активе туринского клуба 31 очко. «Фиорентина» также набрала 31 очко, но сыграла на один матч меньше. «Фиалки» располагаются на пятой строчке. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», у которой 41 очко.
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