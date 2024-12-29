Олег Веретенников: пока сложно говорить, что результаты «Спартака» — работа Станковича

Бывший футболист сборной России Олег Веретенников высказался об игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Длинная зимняя пауза покажет, как сработает Станкович в «Спартаке». Итог уже посмотрим во второй части сезона и тогда будем оценивать его работу. Сейчас на промежуточном этапе пока сложно говорить, что результаты «Спартака» — это работа Станковича. Надо смотреть концовку чемпионата. Но концовка первой части РПЛ им удалась, «Спартак» показал хорошие результаты», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков.