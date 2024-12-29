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Филимонов высказался о работе Станковича в «Спартаке» в первой части текущего сезона

Филимонов высказался о работе Станковича в «Спартаке» в первой части текущего сезона
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Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов считает, что на данный момент рано оценивать работу Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.

«Правильно ли «Спартак» поменял Абаскаля на Станковича? Ну давайте так — сейчас слишком рано оценивать и делать выводы о работе Станковича. Не делать же это после каждого матча. Все оценивается по окончании сезона. Задача «Спартака» — чемпионство, если выполнят задачу, значит, правильно. Если нет, другой вопрос», — приводит слова Филимонова «РБ Спорт».

«Спартак» в последних четырёх матчах РПЛ одержал четыре крупные победы подряд, таким образом повторив рекорд чемпионата России. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. Подопечные Деяна Станковича одержали 11 побед, четыре раза сыграли вничью и три раза потерпели поражение. В следующем туре красно-белые встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 2 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

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