Экс-скаут «Реала»: если за Винисиуса предложат € 300 млн, Перес сам отвезёт его в аэропорт

Бывший скаут мадридского «Реала» Маноло Ромеро считает, что клуб продаст своего нападающего Винисиуса Жуниора, если за него предложат € 300 млн.

«Я был уверен, что уйдёт в Саудовскую Аравию. Если они предложат больше € 300 млн, я уверен, что Флорентино Перес продаст его, что он даже отвезёт его в аэропорт на своей машине. € 300 млн — это большие деньги. Я думаю, что любимчиком Флорентино станет Мбаппе», — приводит слова Ромеро Sport.es.

Ранее сообщалось о серьёзном интересе к бразильцу со стороны саудовских клубов.

Всего в нынешнем сезоне Винисиус сыграл 20 матчей во всех турнирах, где забил 13 голов и сделал девять результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.