«Ювентус» — «Фиорентина»: Мойзе Кин сравнял счёт 38-й минуте
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В эти минуты проходит матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Ювентус» и «Фиорентина». Команды играют на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт — 1:1.
Италия — Серия А . 18-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
2-й тайм
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 Тюрам-Юльен – 20' 1:1 Кин – 38' 2:1 Тюрам-Юльен – 48'
На 38-й минуте нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин сравнял счёт.
«Ювентус» после 17 встреч занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. В активе туринского клуба 31 очко. «Фиорентина» также набрала 31 очко, но сыграла на один матч меньше. «Фиалки» располагаются на пятой строчке. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», у которой 41 очко.
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