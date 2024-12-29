Илья Абаев: очень печально, что Бугаев погиб, он был талантливым футболистом

Бывший голкипер Илья Абаев отреагировал на смерть экс-футболиста Алексея Бугаева, который погиб на СВО. Абаев играл вместе с Бугаевым в московском «Торпедо».

«Очень печально, что Алексей Бугаев погиб. Он был талантливым футболистом. Наверное, совершил ошибки в своей карьере, которая могла быть очень хорошей, но не заладилось. А также где-то заблудился по жизни и, к сожалению, это привело к таким печальным последствиям. В целом это был неплохой и добрый человек», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее экс-футболист был арестован в Краснодаре с 500 г мефедрона. Бугаева приговорили к 9,5 года в колонии строгого режима. Он был признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотиков».

За свою профессиональную карьеру Бугаев также успел поиграть за московское «Торпедо», томскую «Томь», подмосковные «Химки» и «Краснодар». В составе основной сборной России экс-защитник провёл семь матчей.