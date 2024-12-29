«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: Гакпо удвоил преимущество «красных»
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В эти минуты проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Игра идёт на стадионе «Лондон» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. Матч начался в 20:15 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 0:2.
Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
2-й тайм
0 : 4
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 30' 0:2 Гакпо – 40' 0:3 Салах – 44' 0:4 Александер-Арнольд – 54'
На 30-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Луис Диас. На 40-й минуте отметился голом игрок «Ливерпуля» Коди Гакпо.
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 42 очка за 17 матчей. «Ливерпуль» одержал 13 побед, три раза сыграл вничью и один раз уступил. «Вест Хэм» с 23 очками, набранными за 18 матчей, располагается на 13-м месте.
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