Пименов: у Бугаева была трагическая судьба после футбола, но это был умный игрок

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на новость о смерти экс-защитника сборной России Алексея Бугаева, с которым вместе выступал в составе железнодорожников. Бывший футболист погиб на СВО.

«У Алексея Бугаева была трагическая судьба после футбола. Но скажу о нём только хорошее. Это был классный парень, а также хороший и умный футболист. Светлая память!» — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее экс-футболист был арестован в Краснодаре с 500 г мефедрона. Бугаева приговорили к 9,5 года в колонии строгого режима. Он был признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотиков».

За свою профессиональную карьеру Бугаев также успел поиграть за московское «Торпедо», томскую «Томь», подмосковные «Химки» и «Краснодар». В составе основной сборной России экс-защитник провёл семь матчей.