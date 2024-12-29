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«Ростов» опубликовал новогодний видеоролик

«Ростов» опубликовал новогодний видеоролик
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«Ростов» в социальных сетях опубликовал видеоролик к Новому 2025 году.

Видео доступно на странице «Ростова» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Валерия Карпина набрала 26 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков. В первом туре после возобновления чемпионата «Ростов» встретится с московским «Динамо». Игра пройдёт 2 марта. Начало встречи — в 19:30 мск.

Во время зимней паузы в РПЛ «Ростов» сыграет с «Родиной» (Москва) и c «Согдианой» (Джизак, Узбекистан).

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