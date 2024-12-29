«Ювентус» — «Фиорентина»: Тюрам оформил дубль на 49-й минуте

В эти минуты проходит матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Ювентус» и «Фиорентина». Команды играют на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 49-й минуте полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам-Юльен оформил дубль и вновь вывел туринцев вперёд.

«Ювентус» после 17 встреч занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. В активе туринского клуба 31 очко. «Фиорентина» также набрала 31 очко, но сыграла на один матч меньше. «Фиалки» располагаются на пятой строчке. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», у которой 41 очко.