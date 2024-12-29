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Мохамед Салах отметился уникальным достижением в истории АПЛ

Мохамед Салах отметился уникальным достижением в истории АПЛ
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол и отметился результативной передачей в матче 19-го тура АПЛ с «Вест Хэмом». На момент написания новости счёт в игре — 4:0 в пользу «Ливерпуля». Таким образом, на счету Салаха в этом сезоне уже восемь игр, в которых он одновременно и забил, и отметился результативным пасом. Салах стал первым футболистом в истории АПЛ, который отметился таким достижением в рамках одного сезона. Об этом сообщает Squawka.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 30'     0:2 Гакпо – 40'     0:3 Салах – 44'     0:4 Александер-Арнольд – 54'     0:5 Жота – 84'    

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 42 очка за 17 матчей. «Ливерпуль» одержал 13 побед, три раза сыграл вничью и один раз уступил. «Вест Хэм» с 23 очками, набранными за 18 матчей, располагается на 13-м месте.

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