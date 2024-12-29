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Сергей Гуренко — о Бугаеве: слабые футболисты не могли попасть в «Локомотив»

Сергей Гуренко — о Бугаеве: слабые футболисты не могли попасть в «Локомотив»
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Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко отреагировал на новость о смерти экс-защитника сборной России Алексея Бугаева, с которым вместе выступал в составе железнодорожников. Бывший футболист погиб на СВО.

«О Лёше Бугаеве могу сказать только хорошие слова. Он был очень хорошим человеком. Мы сейчас не обсуждаем футбольные качества, потому что слабые футболисты не могли попасть в «Локомотив». Он всё доказывал своей игрой. Прискорбно, что он погиб. Он ушёл очень рано из жизни», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее экс-футболист был арестован в Краснодаре с 500 г мефедрона. Бугаева приговорили к 9,5 года в колонии строгого режима. Он был признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотиков».

За свою профессиональную карьеру Бугаев также успел поиграть за московское «Торпедо», томскую «Томь», подмосковные «Химки» и «Краснодар». В составе основной сборной России экс-защитник провёл семь матчей.

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