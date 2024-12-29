Тренер «Ахмата» Ташуев — о смерти Бугаева: он был нормальный и порядочный парень. Я в шоке

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал гибель экс-футболиста ряда российских клубов Алексея Бугаева. Ранее отец Бугаева сообщил, что его сын погиб в зоне специальной военной операции.

«Это трагедия. Лёша был неординарным игроком, со своими слабостями в плане отношения к жизни. Это даже не плохое, это его проблемы в подкорке. Его нельзя винить. Футболист был умный, мастеровитый, нормальный и порядочный парень. Жаль, что так сложилась судьба, повела его не туда. Соболезнования родным и близким. У него был мужской характер. Я просто в шоке», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».