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Юрий Сёмин отреагировал на смерть Алексея Бугаева

Юрий Сёмин отреагировал на смерть Алексея Бугаева
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на смерть экс-футболиста Алексея Бугаева, который погиб на СВО. Бугаев играл под руководством Сёмина в «Локомотиве».

«Даже не знаю, что сказать. Только слова соболезнования», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее экс-футболист был арестован в Краснодаре с 500 г мефедрона. Бугаева приговорили к 9,5 года в колонии строгого режима. Он был признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотиков».

За свою профессиональную карьеру Бугаев также успел поиграть за московское «Торпедо», томскую «Томь», подмосковные «Химки» и «Краснодар». В составе основной сборной России экс-защитник провёл семь матчей.

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