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«Милан» — «Рома»: стартовые составы команд на матч 18-го тура Серии А

«Милан» — «Рома»: стартовые составы команд на матч 18-го тура Серии А
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Сегодня, 29 декабря, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся «Милан» и римская «Рома». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри (Фаэнца, Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 18-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
1-й тайм
1 : 0
Рома
Рим
1:0 Рейндерс – 16'    

Стартовые составы играющих команд:

«Милан»: Меньян, Габбиа, Тиав, Хименес, Роял, Эрнандес, Рейндерс, Терраччано, Фофана, Мората, Чуквезе.

«Рома»: Свилар, Анхелиньо, Манчини, Н'Дика, Хуммельс, Коне, Паредес, Писилли, Дибала, Довбик, Салемакерс.

После 17 сыгранных матчей «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков. «Рома» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», у которой 41 очко.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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