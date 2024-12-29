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Веретенников: все говорят, что «Зенит» пересытился победами, но ими сложно пересытиться

Веретенников: все говорят, что «Зенит» пересытился победами, но ими сложно пересытиться
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Экс-футболист сборной России Олег Веретенников высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Все говорят, что футболисты «Зенита» пересытились победам. Но очень сложно пересытиться победами. Я ещё до проигранных игр говорил, что «Зениту» будет сложно набрать максимум очков с «Акроном» и «Крыльями Советов», ведь они тоже решают свои задачи. Самаре и «Акрону» нужно оторваться от зоны вылета. Так сложились обстоятельства, что эти две команды обыграли «Зенит» на выезде, показав неплохую игру.

Но если бы «Зенит» в этих матчах реализовал своё игровое преимущество, мы бы говорили о другом, ведь питерская команда была бы на первом месте. Я считаю, что «Зенит» подвела реализация, а «Акрон» с «Крыльями» провели хорошие матчи», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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