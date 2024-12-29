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Ювентус — Фиорентина, результат матча 29 декабря 2024, счёт 2:2, Серия А 2024-2025

«Ювентус» упустил победу над «Фиорентиной» в концовке матча 18-го тура Серии А
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Завершился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Итоговый результат — 2:2.

Италия — Серия А . 18-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 2
Фиорентина
Флоренция
1:0 Тюрам-Юльен – 20'     1:1 Кин – 38'     2:1 Тюрам-Юльен – 48'     2:2 Соттиль – 87'    

На 20-й минуте полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам-Юльен вывел свою команду вперёд. На 38-й минуте нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин сравнял счёт. На 49-й минуте Тюрам оформил дубль и вновь вывел туринцев вперёд. На 87-й минуте нападающий «Фиорентины» Риккардо Соттиль сделал счёт 2:2.

После этой игры в активе «Ювентуса» стало 32 очка. Команда Тьяго Мотты занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» также заработала 32 очка, но провела на одну встречу меньше. «Фиалки» располагаются на пятой строчке.

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