«Ювентус» упустил победу над «Фиорентиной» в концовке матча 18-го тура Серии А

Завершился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Итоговый результат — 2:2.

На 20-й минуте полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам-Юльен вывел свою команду вперёд. На 38-й минуте нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин сравнял счёт. На 49-й минуте Тюрам оформил дубль и вновь вывел туринцев вперёд. На 87-й минуте нападающий «Фиорентины» Риккардо Соттиль сделал счёт 2:2.

После этой игры в активе «Ювентуса» стало 32 очка. Команда Тьяго Мотты занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» также заработала 32 очка, но провела на одну встречу меньше. «Фиалки» располагаются на пятой строчке.