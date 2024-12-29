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Игрок «Спартака» Тео Бонгонда назвал самое запоминающееся футбольное событие в 2024 году

Игрок «Спартака» Тео Бонгонда назвал самое запоминающееся футбольное событие в 2024 году
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Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда считает победу в дерби с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ самым запоминающимся футбольным событием в 2024 году.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Могу назвать самым запоминающимся событием этого года победу над ЦСКА. Это была особая победа, потому что игра далась нелегко. Но каждый матч очень важен, надо постоянно совершенствоваться и быть лучше. Мы должны идти от игры к игре», — приводит слова Бонгонда «РИА Новости Спорт».

«Спартак» в последних четырёх матчах РПЛ одержал четыре крупные победы подряд, таким образом повторив рекорд чемпионата России. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. Подопечные Деяна Станковича одержали 11 побед, четыре раза сыграли вничью и три раза потерпели поражение. В следующем туре красно-белые встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 2 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

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