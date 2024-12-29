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«Ювентус» — «Фиорентина»: гости сравняли счёт на 87-й минуте

«Ювентус» — «Фиорентина»: гости сравняли счёт на 87-й минуте
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В эти минуты проходит матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Ювентус» и «Фиорентина». Команды играют на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:2.

Италия — Серия А . 18-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 2
Фиорентина
Флоренция
1:0 Тюрам-Юльен – 20'     1:1 Кин – 38'     2:1 Тюрам-Юльен – 48'     2:2 Соттиль – 87'    

На 87-й минуте нападающий «Фиорентины» Риккардо Соттиль сделал счёт 2:2.

«Ювентус» после 17 встреч занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. В активе туринского клуба 31 очко. «Фиорентина» также набрала 31 очко, но сыграла на один матч меньше. «Фиалки» располагаются на пятой строчке. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», у которой 41 очко.

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