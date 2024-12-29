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Вест Хэм — Ливерпуль, результат матча 19-го тура АПЛ, счёт 0:5, 29 декабря 2024 года

«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» и оторвался от второго места в АПЛ на восемь очков
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Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Игра прошла на стадионе «Лондон» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч начался в 20:15 мск. «Ливерпуль» разгромил соперника со счётом 5:0.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 30'     0:2 Гакпо – 40'     0:3 Салах – 44'     0:4 Александер-Арнольд – 54'     0:5 Жота – 84'    

На 30-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Луис Диас. На 40-й минуте отметился голом игрок «Ливерпуля» Коди Гакпо. На 44-й минуте довёл счёт до разгромного нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. На 54-й минуте отличился защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. На 84-й минуте игрок «Ливерпуля» Диогу Жота забил пятый мяч своей команды.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 45 очков за 18 матчей. «Вест Хэм» с 23 очками, набранными за 19 матчей, располагается на 13-м месте.

Турнирная таблица АПЛ
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