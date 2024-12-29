Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола провёл 500-й матч в качестве тренера «Манчестер Сити». Клуб поздравил Хосепа

Гвардиола провёл 500-й матч в качестве тренера «Манчестер Сити». Клуб поздравил Хосепа
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер Сити» со счётом 2:0 в матче 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Этот матч стал 500-м для Хосепа Гвардиолы в качестве главного тренера «Манчестер Сити».

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Савио – 21'     0:2 Холанд – 74'    

«Гвардиола совершил революцию в клубе и английском футболе с момента своего прихода на стадион «Этихад» в 2016 году. За это время он помог выиграть 18 трофеев, что сделало его самым титулованным тренером в истории «Манчестер Сити».

Гвардиола руководит командой в эпоху беспрецедентного доминирования в высшем дивизионе Англии, и «Манчестер Сити» стал первой командой, которая четыре года подряд выигрывала АПЛ.

На данный момент является самым опытным тренером Премьер-лиги.

Пеп, поздравляем с невероятным достижением», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Также клуб опубликовал видео в честь указанного достижения.

Из 500 матчей Гвардиола выиграл 362 встречи. 63 игры завершились вничью, а 75 матчей — поражениями.

Материалы по теме
У Гвардиолы 500-й матч во главе «Сити»! И сегодня забил даже Холанд! LIVE
Live
У Гвардиолы 500-й матч во главе «Сити»! И сегодня забил даже Холанд! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android