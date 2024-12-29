Гвардиола провёл 500-й матч в качестве тренера «Манчестер Сити». Клуб поздравил Хосепа

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер Сити» со счётом 2:0 в матче 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Этот матч стал 500-м для Хосепа Гвардиолы в качестве главного тренера «Манчестер Сити».

«Гвардиола совершил революцию в клубе и английском футболе с момента своего прихода на стадион «Этихад» в 2016 году. За это время он помог выиграть 18 трофеев, что сделало его самым титулованным тренером в истории «Манчестер Сити».

Гвардиола руководит командой в эпоху беспрецедентного доминирования в высшем дивизионе Англии, и «Манчестер Сити» стал первой командой, которая четыре года подряд выигрывала АПЛ.

На данный момент является самым опытным тренером Премьер-лиги.

Пеп, поздравляем с невероятным достижением», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Также клуб опубликовал видео в честь указанного достижения.

Из 500 матчей Гвардиола выиграл 362 встречи. 63 игры завершились вничью, а 75 матчей — поражениями.