Филипп Лам высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Бундеслиги

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги.

«Фаворит на победу в Бундеслиге? Для меня это «Бавария». Леверкузенцы невероятно успешны, у них отличная система, но «Баварии» по-прежнему лучшие игроки.

«Бавария» обычно не позволяет отнять у себя титул после года без трофеев. Но я считаю, что это здорово, что команда потеряла несколько очков, чтобы снова было немного больше волнения», — приводит слова Лама Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

По итогам 15 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Байер» на четыре очка.