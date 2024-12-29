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«Ноттингем Форест» одержал пять побед подряд в АПЛ впервые с 1995 года

«Ноттингем Форест» одержал пять побед подряд в АПЛ впервые с 1995 года
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Сегодня, 29 декабря, «Ноттингем Форест» обыграл «Эвертон» (2:0) в матче 19-го тура АПЛ. Таким образом, «красные» одержали пять побед подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии впервые с 1995 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Вуд – 15'     0:2 Гиббс-Уайт – 61'    

На 15-й минуте отличился нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд с передачи Энтони Эланги. На 61-й минуте забил полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт, которому ассистировал Крис Вуд.

После 19 сыгранных матчей «Ноттингем Форест» располагается на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Нуну Эшпириту Санту сыграют с «Вулверхэмптоном».

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