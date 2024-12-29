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«Это просьба клуба». Сеск Фабрегас высказался о тренировках Деле Али с «Комо»

«Это просьба клуба». Сеск Фабрегас высказался о тренировках Деле Али с «Комо»
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Главный тренер итальянского клуба «Комо» Сеск Фабрегас высказался о тренировках английского полузащитника Деле Алли с его командой

«Это просьба клуба. Мы здесь, чтобы помочь ему обрести форму и дать ему позитивный настрой. Он был фантастическим игроком, с которым я много раз встречался на футбольном поле», — приводит слова Фабрегаса журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

Последним клубом 28-летнего Деле Алли был «Эвертон». Его контракт с клубом истёк летом 2024 года. Ранее футболист также выступал за турецкий «Бешикташ» и лондонский «Тоттенхэм». Также на его счету 37 матчей за национальную команду Англии, в которых он забил три гола.

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