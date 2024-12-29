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Матч «Ювентус» — «Фиорентина» был приостановлен из-за расистских оскорблений

Матч «Ювентус» — «Фиорентина» был приостановлен из-за расистских оскорблений
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Встречу между туринским «Ювентусом» и «Фиорентиной» (2:2) в 18-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 ненадолго приостановили в первом тайме из-за расистских оскорблений в адрес сербского нападающего Душана Влаховича со стороны болельщиков флорентийцев. Об этом сообщает La Repubblica.

Италия — Серия А . 18-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 2
Фиорентина
Флоренция
1:0 Тюрам-Юльен – 20'     1:1 Кин – 38'     2:1 Тюрам-Юльен – 48'     2:2 Соттиль – 87'    

По информации источника, болельщики «Фиорентины» оскорбляли бывшего нападающего команды Душана Влаховича. Сербский форвард перебрался из стана «фиолетовых» в «Ювентус» в январе 2022 года. Матч остановили на шестой минуте. После объявления по стадиону о недопустимости расистских оскорблений игра была возобновлена.

На 20-й минуте полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам-Юльен открыл счёт. Ответный мяч «Фиорентины» на 38-й минуте забил нападающий Мойзе Кин. Вывел чёрно-белых вперёд на 48-й минуте снова Тюрам-Юльен, оформив дубль во встрече. Сравнял счёт на 87-й минуте форвард Риккардо Соттиль — 2:2.

Турнирная таблица Серии А
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