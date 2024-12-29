Матч «Ювентус» — «Фиорентина» был приостановлен из-за расистских оскорблений

Встречу между туринским «Ювентусом» и «Фиорентиной» (2:2) в 18-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 ненадолго приостановили в первом тайме из-за расистских оскорблений в адрес сербского нападающего Душана Влаховича со стороны болельщиков флорентийцев. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, болельщики «Фиорентины» оскорбляли бывшего нападающего команды Душана Влаховича. Сербский форвард перебрался из стана «фиолетовых» в «Ювентус» в январе 2022 года. Матч остановили на шестой минуте. После объявления по стадиону о недопустимости расистских оскорблений игра была возобновлена.

На 20-й минуте полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам-Юльен открыл счёт. Ответный мяч «Фиорентины» на 38-й минуте забил нападающий Мойзе Кин. Вывел чёрно-белых вперёд на 48-й минуте снова Тюрам-Юльен, оформив дубль во встрече. Сравнял счёт на 87-й минуте форвард Риккардо Соттиль — 2:2.