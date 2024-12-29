«Это вопрос чувств». Филипп Лам высказался о будущем Нойера в «Баварии»

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам высказался о будущем 38-летнего голкипера Мануэля Нойера в немецком клубе. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

«Он должен принять решение, правильное решение. Это вопрос чувств. Я ушёл из сборной после чемпионата мира 2014 года и покинул «Баварию» три года спустя. Я был капитаном в обеих командах и в какой-то момент понял: Я больше так не могу. Мои приоритеты немного сместились, и в итоге я уступил место другим. А также для того, чтобы проводить больше времени с семьёй. Это личное решение. Это соревновательный вид спорта, и твои прошлые выступления тебе не помогут. Ты должен продолжать доказывать свою состоятельность и двигаться вперёд. Пока это так, и поэтому «Бавария» предлагает ему контракт», — приводит слова Лама Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Нойер выступает в составе «Баварии» с 2011 года. За этот период он принял участие в 540 матчах во всех турнирах, 256 из которых отыграл «на ноль».