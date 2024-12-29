Экс-игрок сборной Италии и «Реала» Фабио Каннаваро возглавил загребское «Динамо»

Бывший защитник национальной команды Италии и мадридского «Реала» Фабио Каннаваро стал главным тренером загребского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба из Хорватии в социальной сети Х.

Каннаваро приступит к работе на новом месте 3 января 2025 года. Он сменил в клубе Ненада Бьелицу, который тренировал «Динамо» с сентября текущего года. Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Удинезе». Итальянец покинул команду в июне. До этого Каннаваро возглавлял «Беневенто», саудовский «Аль-Наср», а также китайские «Гуанчжоу Эвергранд» и «Тяньцзинь».

Помимо «Реала», Каннаваро выступал за неаполитанский «Наполи», «Парму», туринский «Ювентус», миланский «Интер», саудовский «Аль-Ахли» и индийский «Бенгал Таскерс».

После 18 сыгранных матчей «Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Хорватии, набрав 29 очков. Возглавляет турнирную таблицу хорватского чемпионата «Риека» (36).

22 января загребское «Динамо» сыграет с лондонским «Арсеналом» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.