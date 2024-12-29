«Милан» — «Рома»: Рейндерс открыл счёт на 16-й минуте

В эти минуты проходит матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречаются «Милан» и римская «Рома». Игра идёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступает Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия). Матч начался в 22:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:0.

На 16-й минуте полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс открыл счёт, ему ассистировал Юссуф Фофана.

После 17 сыгранных матчей «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков. «Рома» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», у которой 41 очко.