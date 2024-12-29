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«Милан» — «Рома»: Дибала сравнял счёт на 23-й минуте

«Милан» — «Рома»: Дибала сравнял счёт на 23-й минуте
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В эти минуты проходит матч 18-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречаются «Милан» и римская «Рома». Игра идёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступает Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия). Матч начался в 22:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 1:1.

Италия — Серия А . 18-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
2-й тайм
1 : 1
Рома
Рим
1:0 Рейндерс – 16'     1:1 Дибала – 23'    

На 16-й минуте полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс открыл счёт, ему ассистировал Юссуф Фофана. Ответный мяч «Ромы» на 23-й минуте забил нападающий Пауло Дибала, получив голевую передачу от Артёма Довбика.

После 17 сыгранных матчей «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков. «Рома» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», у которой 41 очко.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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