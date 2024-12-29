Гвардиола отреагировал на достижение отметки в 500 матчей во главе «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Лестером» в 19-м туре АПЛ со счётом 2:0 прокомментировал достижение отметки в 500 игр в качестве тренера «горожан».

«Я так горжусь. Сейчас я бы расплакался. Так горжусь тем, что являюсь частью этого клуба. Сегодня, когда мне сказали, что вы проведёте 500 игр, я сказал: «Ого».

Но нас оценивают по последним 13 матчам. Посмотрите на другие 480 игр, это был невероятный период, и да, впереди ещё много матчей», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Из 500 матчей Гвардиола выиграл 362 встречи. 63 игры завершились вничью, а 75 матчей — поражениями.

После 19 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Вест Хэмом» 4 января.