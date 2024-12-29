Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола отреагировал на достижение отметки в 500 матчей во главе «Манчестер Сити»

Гвардиола отреагировал на достижение отметки в 500 матчей во главе «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Лестером» в 19-м туре АПЛ со счётом 2:0 прокомментировал достижение отметки в 500 игр в качестве тренера «горожан».

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Савио – 21'     0:2 Холанд – 74'    

«Я так горжусь. Сейчас я бы расплакался. Так горжусь тем, что являюсь частью этого клуба. Сегодня, когда мне сказали, что вы проведёте 500 игр, я сказал: «Ого».

Но нас оценивают по последним 13 матчам. Посмотрите на другие 480 игр, это был невероятный период, и да, впереди ещё много матчей», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Из 500 матчей Гвардиола выиграл 362 встречи. 63 игры завершились вничью, а 75 матчей — поражениями.

После 19 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Вест Хэмом» 4 января.

Материалы по теме
Гвардиола провёл 500-й матч в качестве тренера «Манчестер Сити». Клуб поздравил Хосепа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android