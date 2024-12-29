Каррагер назвал главных фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мыслями о фаворитах нынешнего сезона Лиги чемпионов УЕФА.

«Победителем станет «Интер», «Бавария», «Ливерпуль» или «Реал». В последние несколько лет вы ставили на победу «Реала» или «Манчестер Сити»: «Сити» — потому что они были лучшей командой Европы, а «Реала» — потому что они лучшая команда за всю историю соревнования.

Никто не хочет играть с «Реалом» в матчах на вылет, потому что неважно, насколько плохо они играют, они всегда находят способ пройти дальше. Однако в этом году они выглядят не так сильно, поскольку им ещё предстоит заменить Тони Крооса, а после подписания Килиана Мбаппе у них пока нет правильного баланса между атакой и обороной.

«Интер» был близок к этому в 2023 году, когда в финале их обыграл «Сити». В этом году они снова уверенно начали соревнование. Хорошо выглядит и «Бавария», которая к последним стадиям всегда остаётся в выигрыше. И, конечно же, «Ливерпуль», у которого на данный момент 100-процентный показатель побед. Это четыре команды, которых все остальные хотят избежать.

Но Лига чемпионов — лучшее соревнование в мире, потому что стандарты очень высоки, начиная с четвертьфинала, так что любой из финальной восьмёрки может её выиграть», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

