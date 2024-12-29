Лам: Нойер всё ещё на отличном уровне, но мы не должны сравнивать его с его расцветом

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам ответил на вопрос, остаётся ли голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер одним из лучших вратарей в мире.

«Он всё ещё находится на отличном уровне. Возможно, у него есть небольшая проблема в том, что люди всегда сравнивают его с его лучшими днями, когда он был на десять шагов впереди всех остальных. Он поднял вратарское дело на новый уровень. Во время своего расцвета он был, безусловно, лучшим вратарём в мире. Он стал старше и год был травмирован, мы не должны забывать об этом. И поэтому мы не должны всегда сравнивать его с его расцветом, а задавать вопрос: хорошо ли он выступает? И да, он в «Баварии». Именно поэтому он стоит в воротах», — приводит слова Лама Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).