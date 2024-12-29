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Елагин — о Салахе: мы являемся свидетелями «лебединой песни» великого фараона

Елагин — о Салахе: мы являемся свидетелями «лебединой песни» великого фараона
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Российский комментатор Александр Елагин после матча 19-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем» (0:5) прокомментировал игровую форму нападающего «красных» Мохамеда Салаха. Салах в этой игре забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 30'     0:2 Гакпо – 40'     0:3 Салах – 44'     0:4 Александер-Арнольд – 54'     0:5 Жота – 84'    

«Мне хотелось бы ошибиться, но мы являемся свидетелями «лебединой песни» великого фараона. Это как ремиссия при неизлечимой болезни. Мо Салах уже 10 лет играет на высоком уровне. Ему 32. Его игра основана на великолепном скоростном дриблинге и голевом чутье. Скорость — это основа голевой славы египтянина. Однако враг скорости — возраст. Увы, от этого никуда не денешься», — написал Елагин в телеграм-канале.

Салах в текущем сезоне сыграл 26 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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