Елагин — о Салахе: мы являемся свидетелями «лебединой песни» великого фараона

Российский комментатор Александр Елагин после матча 19-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем» (0:5) прокомментировал игровую форму нападающего «красных» Мохамеда Салаха. Салах в этой игре забил один мяч и отдал две голевые передачи.

«Мне хотелось бы ошибиться, но мы являемся свидетелями «лебединой песни» великого фараона. Это как ремиссия при неизлечимой болезни. Мо Салах уже 10 лет играет на высоком уровне. Ему 32. Его игра основана на великолепном скоростном дриблинге и голевом чутье. Скорость — это основа голевой славы египтянина. Однако враг скорости — возраст. Увы, от этого никуда не денешься», — написал Елагин в телеграм-канале.

Салах в текущем сезоне сыграл 26 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.