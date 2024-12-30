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Нападающий «Ливерпуля» Салах высказался по поводу ситуации со своим контрактом

Нападающий «Ливерпуля» Салах высказался по поводу ситуации со своим контрактом
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах после матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (5:0) высказался по поводу ситуации со своим трудовым соглашением. Салах отметился забитым голом и двумя результативными передачами.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 30'     0:2 Гакпо – 40'     0:3 Салах – 44'     0:4 Александер-Арнольд – 54'     0:5 Жота – 84'    

«Мы далеки от этого, я не хочу ничего говорить перед СМИ. Единственное, о чём я думаю — это то, что я хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл чемпионат, и я хочу быть частью этого», — приводит слова Салаха BBC со ссылкой на Sky Sports.

В нынешнем сезоне Салах сыграл за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 55 млн.

Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 45 очков. В следующем туре подопечные Арне Слота сыграют с «Манчестер Юнайтед».

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